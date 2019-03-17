video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 10:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الأحد 17-3-2019

الأحد، 17 مارس 2019 09:59 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 17-3-2019 الدولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
إضافة تعليق

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 17-3-2019، استقرار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعر الدولار، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضى.

واستقر سعر الدولار، وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.35جنيه للشراء، و17.45 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.  

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.33 جنيه للشراء

17.46 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.35  جنيه للشراء

17.45  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.35  جنيه للشراء

17.45  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم السبت 16-3-2019 فى مصر

اسعار الدولار اليوم

اسعار العملات اليوم

الدولار

اليورو

البنك الاهلى

البنك المركزى




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة