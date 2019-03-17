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زوجة ضحية التنقيب عن الآثار: المتهمون ألقوا زوجى أمام المنزل والأهالى ضبطوهم

الأحد، 17 مارس 2019 12:57 م
زوجة ضحية التنقيب عن الآثار: المتهمون ألقوا زوجى أمام المنزل والأهالى ضبطوهم جريمة التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب سليم على
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استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، لأقوال زوجة العامل الذى توفى أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة.

 

وقالت الزوجة خلال التحقيقات، إن زوجها يعمل فى البناء، ويوم الواقعة كانت متواجدة بمنزلها وسمعت طرقات الباب، وبمجرد أن فتحته وجدت زوجها جثة هامدة أمام المنزل ومعه 4 رجال، لافتة إلى أن الجيران شعروا بوجودهم وتمكنوا من ضبطهم، واعترفوا لها أن زوجها اشترك معهم فى الحفر أسفل منزل من أجل التنقيب عن الآثار ثم عقب ذلك أصيب بأزمة فى التنفس وتوفى، ودون أن يخبروها المزيد فقررت الإبلاغ عن الواقعة لكشف ملابساتها.

 

وقال المتهمون خلال التحقيقات، إنهم وراء التنقيب عن الآثار وسبق أن قاموا باستخراج قطع أثرية من عقار أخر، موضحين أنه أثناء الحفر توفى صديقهم فلم يجدوا أمامهم وسيلة سوى التوجه به لمنزله فى منطقة أوسيم، دون إخبار أحد من عائلته حتى لا يفتضح أمره ولكن الأهالى أمسكوا بهم، وانكشف أمرهم.

 

 

وجاء فى مناظرة النيابة لجثة العامل أنه رجل فى العقد الخامس من العمر، وتبين عدم وجود أى إصابات فى جسده، ويحتمل أن أزمة قلبية وراء الوفاة، وقررت التحفظ على الجثمان للتشريح.

 

كان رجال مباحث القاهرة، نجحوا فى القبض على 4 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة، وتم ضبط بحوزتهم أدوات التنقيب، وهى عبارة عن صاروخ قطع، هيلتى، ماكينة لحام كهربائية، كوريك، خرطوم شفط مياه.


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عقوبه التنقيب عن الاثار

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