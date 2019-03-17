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رفع 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالقاهرة

الأحد، 17 مارس 2019 08:31 ص
رفع 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالقاهرة رفع سيارات - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل. 

 

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارة تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، وتم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص، و3 دراجات بدون لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 


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