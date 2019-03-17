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رئيس مصلحة الجمارك يغادر إلى عمان لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة

الأحد، 17 مارس 2019 06:37 ص
رئيس مصلحة الجمارك يغادر إلى عمان لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
كتب محمود عبد الغنى
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غادر مطار القاهرة الدولى، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، متوجهًا إلى سلطنة عمان على رأس وفد لحضور اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية العمانية المشتركة، والتى تبدأ غدًا وتستمر يومين، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون بين الجانبين المصرى والعمانى وزيادة الاستثمار المشترك .

 

تتناول الاجتماعات المشروع المقدم من الجانب المصرى للتعاون بين حكومتى البلدين فى الشئون الجمركية حتى تكون جاهزة لإبرامها فى أقرب وقت، ومراجعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع الثالث عشر للجنة المشتركة بالقاهرة.

 

تعتبر اجتماعات اللجنة المصرية العمانية المشتركة اجتماعات دورية، تعقد بالتناوب بين الدولتين لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقد سبق عقد اللجنةالجمركية المصرية العمانية الثالثة عشرة المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من23 - 24 فبراير 2015 .


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