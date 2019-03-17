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رئيس النواب الأردنى يدعو إلى مواجهة التطرف بشكل شمولى

الأحد، 17 مارس 2019 02:54 م
رئيس النواب الأردنى يدعو إلى مواجهة التطرف بشكل شمولى رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة
عمان (أ ش أ)
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دعا رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة إلى تضافر الجهود لمواجهة خطر ظاهرة التطرف بشكل شمولى، مستنكرا تجرد مرتكب العملية الإرهابية التى استهدفت مسجدين فى نيوزيلندا، من كل معانى الإنسانية، بإطلاقه النار بشكل وحشى همجى على مصلين آمنين فى صلاتهم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الطراونة تأكيده - فى مستهل جلسة النواب الأردنى، اليوم الأحد، رفضه لمستوى الكراهية والتعبئة التى يمارسها البعض بحق الأديان، والتى كان نتاجها تلك العملية الوحشية.

وشدد على أن تلك العملية الإرهابية تدلل على أن الإسلام الذى حاول البعض إلصاق التهم فيه مرارا، مستهدفٌ من قبل كل قوى التطرف والإرهاب، ويدلل أيضا على أولوية استمرار جهود مكافحة الإرهاب فى وقت تشير تلك العملية الآثمة أنه لا يمكن ربطها بالأديان.

وطالب بمواجهة كل الأفكار الظلامية التى تحرض على الصراع الدينى والكراهية واستهداف دور العبادة، مشيرا إلى أهمية دعم جهود استكمال عمل اجتماعات مبادرة العقبة من أجل توحيد وتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب على المستويات العسكرية والأمنية والفكرية.

 


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