رئيس المفوضية الأفريقية يصل القاهرة عقب المشاركة في ملتقى الشباب

كتبت رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولي بعد عصر اليوم الأحد، موسي فَقِيه، رئيس المفوضية الأفريقية، قادما من أسوان ،عقب المشاركة في ملتقى الشباب العربي والأفريقي المنعقد بمحافظة أسوان، تمهيدا للعودة إلي بلاده، وكان في استقباله بصالة كبار الزوار بالمطار السفير اشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءه مع موسى فقيه،علي تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع فريق العمل بالمفوضية لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات خلال الرئاسة المصرية للاتحاد، بما يخدم مصالح القارة الأفريقية على نحو فعال.

وشدد الرئيس ، علي ضرورة العمل على تكثيف جهود الاتحاد الأفريقي لمنع النزاعات وتفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، وذلك في إطار مقاربة شاملة تعتمد على التنمية كغاية ووسيلة لمعالجة جذور النزاعات وتعزيز مقدرات الدول، مبديا في هذا الصدد الاستعداد لرعاية ذلك الطرح في ضوء تولي الرئيس موضوعات إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في إطار الاتحاد الأفريقي.