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رئيسة وزراء نيوزيلندا:تلقينا بيانا من منفذ هجوم المسجدين قبل الاعتداء بدقائق

الأحد، 17 مارس 2019 08:40 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا:تلقينا بيانا من منفذ هجوم المسجدين قبل الاعتداء بدقائق رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
ولنجتون (أ ش أ)
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كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، صباح الأحد، أن مكتبها تلقى أمس الأول الجمعة "بيانا" من المسلح الذى قتل 50 شخصا فى مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش قبل دقائق من حصول الاعتداء.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن أرديرن قولها للصحفيين اليوم : "كنت واحدة من أكثر من 30 متلقيا للبيان الذى أرسل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء".

وأشارت إلى أن البيان لم يتضمن أى موقع أو تفاصيل محددة، موضحة أنه تم إرساله إلى أجهزة الأمن خلال دقيقتين من استلامه.

وأوضحت أن المتهم بالقتل موجود فى سجن شديد الحماية، وأن الشرطة ستحرس المساجد خلال الصلوات وستكون بالقرب منها فى كل الأوقات، وأكدت مجددا أن الحكومة ستجرى مناقشات اليوم الأحد حول تغيير قوانين حمل السلاح.

كما كشفت عن صرف 10 آلاف دولار لأسرة كل ضحية، ويمكنها إنفاق ذلك على نقل الجثمان للدفن خارج نيوزيلندا، لو رغبت أسرة الضحية، وتحدثت أرديرن عن خدمات ستقدمها حكومتها لمساعدة المدارس أمنيا ونفسيا للطلاب.

وكان المتحدث باسم الشرطة مايك بوش قد أكد أمس أن التحقيقات مستمرة وسريعة ودقيقة للوقوف على حيثيات الاعتداء على المسجدين.

وأشار إلى أن هناك شخصا واحدا حتى الآن اعتقل على ذمة التحقيقات فى الاعتداء الإرهابي، مؤكدا استمرار الإجراءات الأمنية فى محيط المساجد حتى التأكد من عدم وجود أى تهديدات.

ووجهت السلطات فى نيوزيلندا تهمة القتل أمس السبت، إلى الأسترالى برينتون هاريسون تارانت (28 عاما) الذى يشتبه بكونه متعصبا يعتقد بتميز العرق الأبيض.

 


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