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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17/3/2019 بمحافظات مصر

الأحد، 17 مارس 2019 12:45 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17/3/2019 بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من يتراوح مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 12 22
شبين الكوم 12 22
طنطا 11 20
دمنهور 11 20
الإسكندرية 12 20
بلطيم 12 19
مطروح 11 20
السلوم 11 19
سيوة 11 21
بورسعيد 13 19
دمياط 13 19
الزقازيق 12 20
الاسماعيلية 12 22
السويس 11 21
العريش 12 19
رفح 12 18
رأس سدر 12 22
نخل 06 18
نويبع 17 20
طابا 12 18
كاترين 05 16
الطور 13 23
شرم الشيخ 16 23
الغردقة 15 22
مرسى علم 15 23
الفيوم 11 22
بنى سويف 11 22
المنيا 10 22
أسيوط 09 23
سوهاج 09 23
قنا 10 24
الأقصر 11 24
أسوان 13 26
أبوسمبل 11 25
الوادى الجديد 13 24
شلاتين 17 26
أبو رماد 16 25
رأس حدربة 16 25
حلايب 17 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 19 31
المدينة 13 26
الرياض 10 24
المنامة 18 25
أبوظبى 19 33
الدوحة 18 28
الكويت 11 24
دمشق 04 17
بيروت 13 18
عمان 04 13
القدس 05 13
غزة 11 18
بغداد 10 19
مسقط 24 28
صنعاء 11 26
الخرطوم 18 34
طرابلس 14 22
تونس 11 26
الجزائر 10 21
الرباط 09 21
نواكشوط 18 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 01 12
اسطنبول 09 16
اسلام اباد 12 25
نيودلهى 14 28
جاكرتا 24 31
بكين 04 19
كوالامبور 24 37
طوكيو 04 13
أثينا 09 20
روما 08 18
باريس 03 11
مدريد 03 18
برلين 03 14
لندن 03 09
مونتريال 09- 02-
موسكو 00 02
نيويورك 03 13
واشنطن 02 11


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