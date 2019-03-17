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الأحد، 17 مارس 2019 08:03 م
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حملة مكبرة لإزالة تعديات على أراضى تابعة لهيئة الأوقاف فى المنتزه

الأحد، 17 مارس 2019 06:45 م
حملة مكبرة لإزالة تعديات على أراضى تابعة لهيئة الأوقاف فى المنتزه الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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شن حى ثان المنتزه تحت قيادة اللواء عادل سلامة حملة إزالة مكبرة، تم خلالها تنفيذ قرار إزالة صادر فى حق أعمال مخالفة (عبارة عن طابق أرضى) تُعد تعديًا على أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية بعزبة العرب الكبرى.

 

وتشكلت الحملة من لجنة الإزالة تحت إشراف المهندس مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ وممثل عن إدارة إشغال الطريق وممثل عن إدارة المشروعات وقامت بتسليم الأعمال المخالفة لمقاول الهدم التابع للحى للتنفيذ

 

تأتى الحملات بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة مافيا التعديات على الأراضى بشتى أحياء المحافظة.

 


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