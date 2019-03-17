جنايات القاهرة تقضى بالبراءة للمتهمين فى حادث إرهاب مطعم شهير بالهرم

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، ببراءة 4 متهمين بالتورط فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بمنطقة الهرم فى القضية رقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.

صدر الحكم الجلسة بعضوية المستشارين رأفت زكى وعمرو قنديل وأمانة سر حمدى الشناوى، والمتهمون هم حسن حسنين، عمر عطية، عاصم حامد، عبد الرحمن أسامة.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين، للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى.