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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية

الأحد، 17 مارس 2019 05:15 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة ،برئاسة أسامة أبوسريع، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
 
بدأت الواقعة ، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الإتحاد القادمة من دبى ،إشتبه محمود جوهر ، مأمور اللجنة الجمركية فى الراكب الفلسطينى" ع . ح"   قادم من الإمارات،وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة  إبراهيم كمال ، مأمور الفحص حيث تم تأييد الإشتباه .
 
وبالعرض على زكريا حسب الله  ،مدير الجمرك بالإنابه قرر تشكيل لجنة جمركية من مصطفى محمد مأمور الجمرك ،و صبحي ربيع مدير الحركة والمشرف على الصالة لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية فتبين وجود كيلو و440 جرام من المشغولات الذهبية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه ، وقررإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 22 لسنة 2019.
 
 
 
 

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