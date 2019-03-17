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تكليف"محمد زيدان" مديراً لإدارة الأزمات والكوارث بالمنيا

الأحد، 17 مارس 2019 02:15 م
تكليف"محمد زيدان" مديراً لإدارة الأزمات والكوارث بالمنيا محمد إبراهيم زيدان
المنيا - فريق المحافظات
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قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، تكليف محمد إبراهيم زيدان للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للازمات والكوارث والحد من المخاطر بديوان عام المحافظة، وذلك فى محاولة لبث دماء شابة جديدة بالإدارات الفاعلة بالمحافظة وفى محاولة لتحسين وتطوير الأداء والنهوض بممارسة الأعمال على أكمل وجه حتى يعود ذلك بالنفع على المواطنين كافة.

هذا وتختص إدارة الأزمات والكوارث بوضع السياسات العامة لمواجهة الأزمات والكوارث أو اى أحداث طارئة تقع داخل دائرة المحافظة، وإقرار الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمات ومراجعتها مع الجهات المعنية مع إعداد البرامج لدعم القدرات الذاتية لكافة الوحدات المختلفة والقيام بمسئولية قيادة التعامل مع الأزمة أو الكارثة فور حدوثها وعدم السماح بتفاقمها ووضع الأسلوب الأمثل للتعامل معها مع متابعة إجراءات عمليات الإغاثة والإخلاء وإعادة التأهيل و تقييم الموقف وتحديد السلبيات والايجابيات .

 


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