تعرف على نجاحات رجال الآثار بتطوير معابد إسنا والإبت داخل الكرنك × 16 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

نجاح كبير حققه رجال ترميم الآثار بمحافظة الأقصر، خلال الفترة الماضية بانتهاء العمل فى ترميم معبد إسنا، وكذلك الصالة الخارجية وقدس الأقداس داخل معبد الأبت فى معابد الكرنك.

حيث يقول الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن العمل أشرف عليه الدكتور خالد العنانى وزير الآثار.

فيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل العمل فى المعابد الفرعونية بالأقصر وترميمها لخدمة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة:-



1. فى معبد إسنا تمت أعمال التنظيف للجدران والأعمدة

2. تم إظهار روعة وجمال ألوان المناظر والنصوص الموجودة بالمعبد والتى لم تظهر أو تنشر من قبل

3. الأعمال داخل معبد إسنا نجحت فى كشف المزيد من النقوش والمناظر التاريخية

4. تم إجراء أعمال التوثيق الفوتوغرافى لنصوص ومناظر المعبد، حيث إن المؤلفات السابقة لم تحوى أى صور منها

5. من المقرر أن يواصل فريق الترميم أعمال ترميم وتنظيف جميع الحوائط وتثبيت الألوان

6. سيتم العمل على إعادة تركيب بعض البلوكات الحجرية التى تساقطت عبر الزمان

7. جميع الأعمال تمت بأيادى فريق عمل ترميم مصرى متخصص

8. أشرفت على الأعمال إدارة ترميم آثار مصر العليا بالأقصر والإدارة المركزية للترميم بقطاع المشروعات

9. معبد إسنا من أهم معالم مدنية إسنا الأثرية ويقع على بعد حوالى 55 كم جنوب مدينة الأقصر على الضفة الغربية للنيل

10. المعبد تم اكتشافه وتنظيفه من الرديم عام 1843م أى فى أواخر عصر محمد على باشا

11. انتهى رجال الآثار من ترميم الصالة الخارجية وقدس الأقداس داخل معبد الأبت فى الأقصر

12. يجرى العمل حالياً داخل إحدى الحجرات الجانبية بالمعبد، والتى قاربت على الانتهاء

13. معبد الإبت أو معبد الاحتفالات ضمن معابد الكرنك سيتم افتتاحه للجمهور لأول مرة بعد ترميمه

14. المعبد يحتاج إلى ترميم معمارى دقيق حيث يعد معبد الإبت من المعابد الصغيرة مثل بتاح وخنسو وسخمنت

15. تبلغ مساحة معبد الإبت مساحته نحو 60 م × 40م وخلال أيام سيتم البدء فى أعمال الترميم

16. من المقرر افتتاح المعبد خلال الاحتفالات بيوم التراث العالمى فى 18 أبريل المقبل