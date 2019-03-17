تعرف على شروط وزارة العدل لقبول موظفين بالدولة للعمل فى الشهر العقارى

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نقلاً من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية من شاغلى المستوى الوظيفى الثالث (تخصص قانون)، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على النقل بالدراجات المالية.

وتقدم الطلبات باسم المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، اعتبارًا من يوم 6 مارس وحتى 30 مارس على عنوان مقر وزارة العدل بلاظوغلى بالدور الرابع مكتب مساعد الوزير.

وتضمنت الشروط المطلوبة فى إعلان وزارة العدل:

1 - أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثالثة.

2 - أن يكون المتقدم على الدرجة النوعيــة "تخصص قانون" (من الحاصلين على ليســـانس الحقوق أو ما يعادلها)، بتقدير جيد على الأقل، ويفضل الحاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير فى القانون.

3 - ألا يجاوز سن المتقدم 36 سنة ميلادية.

4 - أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلى.

5 - أن يكون المتقدم حاصلا بتقرير كفاية الأداء على تقدير ممتاز عن أخر عامين.

6 - اجتياز المقابلة الشخصية.

7 - ألا يكون صادرا للمتقدم قرارا بأجــازة من العمل للدراســـــة أو لمرافقة الزوج أو للعمل نصف الوقت أو غيره.

8 - الالتزام بنظام العمل فى مكاتب ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى.

9 - سيتم توزيع من يقع عليه الاختيار بذات النطاق الجغرافى وفقا لمقر عمله وقت تقديم الطلب.

10- لن يلتفت لأى طلبات تقدم أو ترد بعد الميعاد المحدد.

وتقدم طلبات الرغبة فى النقل مرفقا بها المستندات التالية :-

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- بيان حالة وظيفية حديثة معتمد ومختوم من جهة العمل موضحا به المستوى الوظيفى والمجموعة النوعية للمتقدم ودرجة الكفاية الحاصل عليها عن أخر عامين.

3 - ثلاث صور شخصية حديثة.

4- صور من شهادة الدراسات العليا أو الخاصة باجتياز دورات حاسب آلى يكون المتقدم حاصلا عليها.

وتضمن الإعلان أنه بعد دراسة الطلبات المقدمة سيتم عمل مقابلات شخصية لمن تنطبق عليه الشروط، وسيتم الإعلام بالمواعيد المحددة للمقابلة عن طريق الإعلان على موقع وزارة العدل والشهر العقارى وبمكاتب الشهر العقارى بالمحافظات الخاصة بالمتقدمين من ذات المحافظة.