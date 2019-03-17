video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 01:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على شروط وزارة العدل لقبول موظفين بالدولة للعمل فى الشهر العقارى

الأحد، 17 مارس 2019 01:39 ص
تعرف على شروط وزارة العدل لقبول موظفين بالدولة للعمل فى الشهر العقارى وزارة العدل ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نقلاً من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية من شاغلى المستوى الوظيفى الثالث (تخصص قانون)، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على النقل بالدراجات المالية.

 

وتقدم الطلبات باسم المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، اعتبارًا من يوم 6 مارس وحتى 30 مارس على عنوان مقر وزارة العدل بلاظوغلى بالدور الرابع مكتب مساعد الوزير.

 

وتضمنت الشروط المطلوبة فى إعلان وزارة العدل:

1 - أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثالثة.

2 - أن يكون المتقدم على الدرجة النوعيــة "تخصص قانون" (من الحاصلين على ليســـانس الحقوق أو ما يعادلها)، بتقدير جيد على الأقل، ويفضل الحاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير فى القانون.

3 - ألا يجاوز سن المتقدم 36 سنة ميلادية.

4 - أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلى.

5 - أن يكون المتقدم حاصلا بتقرير كفاية الأداء على تقدير ممتاز عن أخر عامين.

6 - اجتياز المقابلة الشخصية.

7 - ألا يكون صادرا للمتقدم قرارا بأجــازة من العمل للدراســـــة أو لمرافقة الزوج أو للعمل نصف الوقت أو غيره.

8 - الالتزام بنظام العمل فى مكاتب ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى.

9 - سيتم توزيع من يقع عليه الاختيار بذات النطاق الجغرافى وفقا لمقر عمله وقت تقديم الطلب.

10- لن يلتفت لأى طلبات تقدم أو ترد بعد الميعاد المحدد.

 

وتقدم طلبات الرغبة فى النقل مرفقا بها المستندات التالية :-

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- بيان حالة وظيفية حديثة معتمد ومختوم من جهة العمل موضحا به المستوى الوظيفى والمجموعة النوعية للمتقدم ودرجة الكفاية الحاصل عليها عن أخر عامين.

3 - ثلاث صور شخصية حديثة.

4- صور من شهادة الدراسات العليا أو الخاصة باجتياز دورات حاسب آلى يكون المتقدم حاصلا عليها.

 

وتضمن الإعلان أنه بعد دراسة الطلبات المقدمة سيتم عمل مقابلات شخصية لمن تنطبق عليه الشروط، وسيتم الإعلام بالمواعيد المحددة للمقابلة عن طريق الإعلان على موقع وزارة العدل والشهر العقارى وبمكاتب الشهر العقارى بالمحافظات الخاصة بالمتقدمين من ذات المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير العدل الكويتى: إنهاء خدمة 62 موظفا وافدا وفقا لسياسة "التكويت"

مسابقة الشهر العقارى

مسابقة تعيين بوزارة العدل

وظائف بالشهر العقالى




لا تفوتك
فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

دليلك لزيارة أهم 5 مزارات أثرية بأسوان مع انطلاق منتدى الشباب العربى والإفريقى.. معابد فيلة مقصدك لمشاهدة أهم المقتنيات التاريخية بالعصر اليوناني.. و"أبو سمبل" واجهتك للتعرف على قصة حب نفرتارى ورمسيس الثانى

دليلك لزيارة أهم 5 مزارات أثرية بأسوان مع انطلاق منتدى الشباب العربى والإفريقى.. معابد فيلة مقصدك لمشاهدة أهم المقتنيات التاريخية بالعصر اليوناني.. و"أبو سمبل" واجهتك للتعرف على قصة حب نفرتارى ورمسيس الثانى

بسبب وصفة محشى."فيس بوك"يحظر صورة لخطوات تحضيره..وصاحبها: معجبتش زوكربيرج

بسبب وصفة محشى."فيس بوك"يحظر صورة لخطوات تحضيره..وصاحبها: معجبتش زوكربيرج

الأهلي يُسقط الشبيبة بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يُسقط الشبيبة بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة