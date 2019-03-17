تعرف على أسعار الأسماك والرنجة والفسيخ بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لأعياد شم النسيم، من خلال الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للوزارة، حيث ستطرح كميات كبيرة من الأسماك والرنجة والفسيخ بمنافذ المجمعات الاستهلاكية .

اليوم السابع ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن أسعار الأسماك والرنجة والفسيخ التى سيجرى طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بمناسبة أعياد شم النسيم فى نقاط محددة .

1 - سيتم طرح 40 طنا من سمك البلطى الدباشى بسعر 33 جنيهًا للكيلو.

2- طرح 40 طنا من سمك الماكريل اليابانى بسعر 30 جنيهًا.

3- طرح 15 طن ماكريل أيسلندى بسعر 43جنيهًا للكيلو .

4- طرح 40 طن سمك المكرونة بسعر 27 جنيهًا للكيلو .

5- توفير 25 طن سمك فيليه باسا أحمر بـ42 جنيهًا للكيلو، و10 أطنان سمك فيليه باسا أبيض بسعر 50 جنيهًا.

6- طرح 40 طن رنجة ذات نوعيات جيدة بسعر 35 جنيهًا للكيلو.

7- طرح كميات كبيرة من الفسيخ بسعر 100 جنيه للكيلو .

8- توفير أسماك فيليه البلطى أوزان نصف كيلو بسعر 50 جنيهًا .

9- طرح فيليه قشر وزن نصف كيلو بسعر 70 جنيهًا.

10- طرح 40 طن بلطى شبار أسوان بسعر 23 جنيهًا للكيلو، وطرح 25 طن بلطى طازج بسعر 30 جنيهًا للكيلو.

11- طرح 25 طن سمك بورى طازج بسعر 50 جنيهًا للكيلو، وطرح أسماك من نوعيات الدميس.

12- توفير خدمة شوى الأسماك بفروع الشركة مقابل 5 جنيهات عن الكيلو .