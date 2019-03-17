تحقيقات قضية مسن العجوزة: "خنقوه حتى الموت واستولوا على أمواله"

كتب أحمد الجعفرى

اعترف المتهمون الـ6 بقتل مسن يحمل جنسية دولة عربية بالعجوزة، بالاتهامات المسندة إليهم، وتبين أن الخادمة المتهمة فى الواقعة، كانت تعمل لدى المجنى عليه بمنزله بمنطقة العجوزة، وأنها استعانت باثنين من أشقائها و3 عاطلين، للتسلل لمنزل الضحية وسرقته.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين تسللوا لمنزل المجنى عليه واستولوا على مبلغ مالى ومتعلقات أخرى، إلا أنه اكتشف أمرهم، فقاموا بالتعدى عليه وخنقه حتى فارق الحياة.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد العثور على جثة مسن يحمل جنسية دولة عربية، وبالتحرى تبين أن وراء الواقعة 6 متهمين، وعليه حركت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على خادمة الضحية و5 أشخاص لاتهامهم بقتل المجنى عليه لسرقته بالعجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.