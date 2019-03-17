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تحرير 1269 مخالفة مرورية وفحص 41 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 17 مارس 2019 09:56 ص
تحرير 1269 مخالفة مرورية وفحص 41 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1269 مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 20 شقة مفروشة 23 شخصا جنائي من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا 4 أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم ضبط 7 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية .

 


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