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بلاغ يتهم قناة BBC العربية بإهانة المصريين ونشر أخبار كاذبة

الأحد، 17 مارس 2019 11:29 ص
بلاغ يتهم قناة BBC العربية بإهانة المصريين ونشر أخبار كاذبة الـBBC -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 4009 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، اتهم فيه قناة BBC العربية ومديرة مكتبها بالقاهرة نجلاء العمرى بإهانة الشعب المصرى والإساءة اليه وسب وقذفه من خلال البرامج التى تقوم ببثها ، وذلك بعبارات والفاظ غير لائقة ، وهو الامر الذي يمثل جريمة سب وقذف فى حق الشعب المصري .
 
واضاف محمود ان قناة BBC  العربية ومن خلال مديرة مكتبها ومراسليها فى مصر تعمدوا إجراء لقاءات مع بعض الاشخاص المعروف عنهم بعدائهم الشديد للدولة المصرية ومؤسساتها ، كما تعمدت القناة نشر اخبار كاذبة عن الدولة المصرية ، بغرض إثارة الفوضى وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين .
 
وتابع محمود ان القناة تمارس سياسة تحريضية عدائية ضد الدولة ، وذلك بإتفاق مع التنظيم الدولى للاخوان ، للعمل على تشويه مؤسسات الدولة والإساءة اليها فى الداخل والخارج ، مضيفا ان القناة تتلقى تمويلات دورية من التنظيم الدولى والمخابرات القطرية لتنفيذ مخططها العدائي ضد مؤسسات الدولة المصرية .
 
وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، و بإتخاذ الاجراءات العاجلة ضد مديرة مكتب ومراسلين قناة BBC  العربية بالقاهرة وذلك لتعمدهم نشر اخبار كاذبة والإساءة للدولة وإهانة الشعب المصرى ، واحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة .

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