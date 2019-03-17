باكستان تكرم نعيم رشيد ضحية هجوم "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، اليوم الأحد، تكرم اسم المواطن الباكستانى نعيم رشيد، الذى استشهد خلال محاولته التصدى لمنفذ الهجوم الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا يوم الجمعة الماضى.

وكتب خان - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) نقلتها صحيفة (تريبيون إكسبريس) الباكستانية - "باكستان فخورة بـ"ميان نعيم رشيد" الذى استشهد خلال محاولة التصدى للإرهابى.. وسيتم الاعتراف بشجاعته عبر منحه جائزة وطنية".

ومن جهته، قال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى "إنه سيتم تنكيس الأعلام إلى النصف حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابى بنيوزيلندا، مشيدا بنعيم راشد الذى أبدى شجاعة أثناء محاولته التصدى للمهاجم، مشيرا إلى أنه سيتم تكريمه خلال الاحتفال بيوم باكستان فى 23 مارس الجارى".

وكان رشيد قد أصيب بطلقات نارية أثناء محاولته التغلب على منفذ الهجوم عندما دخل أحد المساجد فى كرايست تشيرش، وتوفى متأثرا بجروحه أثناء العلاج بعد الهجوم، وتم التعرف عليه على أنه الشخص الذى حاول التصدى للإرهابى اليمينى الذى هاجم المسجد، كما توفى ابنه طلحة فى نفس الهجوم.

وفى تغريدة منفصلة أمس السبت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل "إن رشيد وابنه سيتم دفنهما فى كرايست تشيرش، مؤكدا توفر جميع ترتيبات الدفن، حيث أن الجالية المسلمة وجمعية باكستانية فى المدينة تساعدان فى الترتيبات".

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قد وصفت، فى وقت سابق اليوم، الهجوم على المسجدين بـ"العمل الإرهابي"، وقالت "إنه من المتوقع انتهاء عملية إعادة جثث جميع الضحايا إلى عائلاتهم بحلول يوم الأربعاء المقبل، لافتة إلى أن الحكومة ستجرى غدا الاثنين مناقشات حول تغيير قوانين حمل السلاح".