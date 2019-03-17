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بابا الفاتيكان: ضحايا الهجوم الإرهابى بنيوزيلندا إضافة إلى آلام الحروب

الأحد، 17 مارس 2019 03:44 م
بابا الفاتيكان: ضحايا الهجوم الإرهابى بنيوزيلندا إضافة إلى آلام الحروب البابا فرنسيس
أ ش أ
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شدد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان على أن ضحايا الهجوم الإرهابى على مسجدين فى مدينة (كرايست تشيرش) بنيوزيلندا يوم الجمعة الماضى، هم إضافة إلى آلام الحروب والنزاعات التى لا تتوقف عن إبتلاء الإنسانية. 
جاء ذلك أثناء صلاة البابا فرانسيس اليوم /الأحد/ فى ساحة القديس بطرس من أجل ضحايا الهجوم الإرهابى على المسجدين بنيوزيلندا، حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية.
يذكر أن منفذ الهجوم الإرهابى هو مواطن يمينى متطرف أسترالى الجنسية، ويبلغ من العمر 28 عاما، وكان قد مثل أمس /السبت/ أمام محكمة (كرايست تشيرش)، وتم تحديد 5 أبريل المقبل لاستئناف محاكمته أمام المحكمة العليا.. فيما كان الهجوم قد أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين.


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