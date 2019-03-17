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انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بقرية المهندسين بدمياط 22 مارس

الأحد، 17 مارس 2019 06:00 ص
انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بقرية المهندسين بدمياط 22 مارس محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بمركز شباب قرية المهندسين التابعة لمركز كفر سعد فى الفترة من 22 مارس حتى 28 مارس الحالى، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

يتضمن هذا الأسبوع عددا من الأنشطة المختلفة منها عقد ندوات لتوعية المواطنين بأهمية المياه وطرق ترشيدها وورش عمل لتعليم مهارات السباكة البسيطة وزيارات لمحطات المياه والصرف الصحى وكذلك تنفيذ دورى كرة قدم للشباب على كأس المياه تحت عنوان "كل نقطة بتفرق" فضلا عن عمل صيانة لشبكات المياه والصرف الصحى وأخذ عينات من مياه الشرب بالمنازل لتحليلها عن طريق المعمل المتنقل للشركة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه " كل نقطة بتفرق" التى يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية.


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