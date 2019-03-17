video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

انطلاق النسخة الـ10 من جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم 9 أبريل المقبل

الأحد، 17 مارس 2019 04:52 م
انطلاق النسخة الـ10 من جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم 9 أبريل المقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي فهد الشعلة انطلاق النسخة العاشرة من جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته فى 9 أبريل المقبل، تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الحمد الجابر الصباح.

وقال الشعلة - فى تصريح- "إن الكويت كانت ومازالت تؤدي دورا رياديا كدولة راعية لشؤون القرآن الكريم من خلال تنظيم جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته، والتى كانت أهم أهدافها الريادة والتميز في الارتقاء والاهتمام بحفظة القرآن الكريم والقائمين عليه من الأفراد أو المؤسسات، سواء كانوا داخل الكويت أو خارجها".

وأضاف أن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته تهدف إلى تعريف الأمة الإسلامية والعربية بالقراءات القرآنية، وإبراز دور أئمة القراءات وعلوم القرآن المحققين، وترغيب الأجيال المسلمة من حفظة كتاب الله في دراسة علم القراءات وإبراز المجيدين من القراء المتقنين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والمساواة.. 13 عاماً على تولى أمير الكويت مسؤولية القيادة.. المشاركة السياسية الفعالة أتاحت للبلاد الاستقرار والتماسك رغم التحديات العديدة

امير الكويت

الكويت

القرآن الكريم

جائزه حفظ القرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة