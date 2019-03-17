انشاء مناطق لوجيستية ومنطقة حرة على مساحة 150 فدان بكفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

أعلن الدكتور الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أنه تم الاتفاق مع الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، على البدء في إجراءات إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة بمنطقة "ملاحة منيسي" على مساحة 20 ألف فدان، وأخرى في شمال غرب المحافظة على مساحة 20 فدان أيضا وسيتم وضع حجر الاساس لها خلال الايام القادمة .

وأضاف طه ،سيتم انشاء منطقة حرة على مساحة 150 فدان بشمال المحافظة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وجاري العمل في موقعين لإستخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء في مصنعين على الطريق الدولي الساحلي بالتعاون مع الخبرة الإسترالية والصنية .