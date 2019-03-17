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اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم بالتجمهر فى الزاوية الحمراء

الأحد، 17 مارس 2019 02:00 ص
اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم بالتجمهر فى الزاوية الحمراء المستشار أسامة الرشيدى
كتب ـ إيهاب المهندس
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تواصل الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، إعادة محاكمة الشافعى م، المتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة فى منطقة الزاوية الحمراء بالقضية رقم 961 لسنة 2014 المقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلى شمال القاهرة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى وسعيد شلبى وجمال أحمد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين مجموعة من التهم منها التجمهر فى منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.


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