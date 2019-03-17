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الهجرة تطلق العدد الثالث من مجلة "مصر معاك".. وتحتفى بالمرأة المصرية

الأحد، 17 مارس 2019 10:23 ص
الهجرة تطلق العدد الثالث من مجلة "مصر معاك".. وتحتفى بالمرأة المصرية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثالث من المجلة الشهرية للوزارة بعنوان "مصر معاك"، التى أصبحت أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين فى الخارج، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لنقل ما يحدث على أرض الوطن، واستعراض جهود الوزارة على نحو شهرى.
 
 وترحب الوزارة بتلقى مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر فى صفحات المجلة حتى تكون صوتا للجاليات المصرية المغتربة.
 
وتخصص المجلة عددها الثالث للاحتفاء بالمرأة المصرية وتضم في عددها الجديد، الكثير من الأخبار الحصرية عن الوزارة، ونصائح للمصريين الراغبين فى السفر للولايات المتحدة الأمريكية، وعددًا من الأبواب التى تعكس روح الوطن من إنجازات الدولة وكذلك فنون والثقافة المصرية الأصيلة، إضافة إلى آخر مستجدات التواصل مع العلماء والخبراء المصريين حول العالم، فضلاً عن استعراض حلول بعض الشكاوى الواردة من مواطنينا خارج مصر.
 
 
 

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وزاره الهجره

نبيله مكرم




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