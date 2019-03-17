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"المهن التعليمية" تطمئن على 18 معلما أصيبوا على طريق "الإسكندرية – مطروح"

الأحد، 17 مارس 2019 06:57 م
"المهن التعليمية" تطمئن على 18 معلما أصيبوا على طريق "الإسكندرية – مطروح" خلف الزناتى نقيب المعلمين
آية دعبس
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أكد خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير الأعمال ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة تتابع حالة الـ 18 معلما الذين أصيبوا في حادث تصادم أتوبيس تابع لمحافظة مطروح، اليوم الأحد، في الكيلو 95 طريق (الإسكندرية - مطروح) الساحلى أمام قرية الزيتون.

 

وكانت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية تلقت إخطاراً من مفتاح عوض رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بمطروح يفيد بإصابة 18 معلما بجروح سطحية، في حادث تصادم في الكيلو 95 طريق (الإسكندرية - مطروح) الساحلي أمام قرية الزيتون.

 

ووجه "الزناتي"، رئيس النقابة الفرعية بمطروح، بالتوجه إلى مستشفى رأس الحكمة التي تم نقل المعلمين المصابين إليها للاطمئنان عليهم، حيث تم خروجهم من المستشفى عقب إجراء الإسعافات لهم.

 


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التربية والتعليم

نقابة المعلمين

اصابة 18 معلم

طريق الاسكندرية مطروح

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