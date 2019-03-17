المتهمون بقتل خليجى بالعجوزة يجروون معاينة تصويرية للجريمة

كتب أحمد الجعفرى

أجرى المتهمون الستة بقتل مسن يحمل جنسية دولة عربية بمنطقة العجوزة معاينة تصويرية، لكيفية ارتكابهم الجريمة، وتبين من خلالها أن المتهمة الرئيسية فى الواقعة (الخادمة)، اتفقت مع باقى المتهمين على اقتحام المنزل أثناء وجودها بالداخل لتسهيل مهمتهم.

وكشفت المعاينة التى أجريت تحت إشراف النيابة العامة بشمال الجيزة أن المتهمين صعدوا إلى الشقة وطرقوا الباب ففتحت لهم الخادمة، ودفعوها أرضًا بعدها شلوا حركة المجنى عليه، وحال مقاومته لهم كتم أحدهم نفسه حتى فارق الحياة.

واستولى المتهمون على مبلغ 1000 جنيه، وهاتف محمول، من جلباب المجني عليه، ومبلغ 321 دولار، و10 دينارات كويتية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين وهم كلًا من "عزيزة.م" 33 سنة خادمة المجنى عليه، وشقيقتها حميدة" 36 سنة، وشقيقيها "أحمد" شهرته "كابوزة"، و"محمد"، بالإضافة إلى "على.إ" شهرته "علوكة"، و"عبد الرحمن.ش".