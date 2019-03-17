المبعوث الخاص لواشنطن بفنزويلا يعقد اجتماعات مع روسيا حول الوضع فى كاراكاس

كتبت فاطمة شوقى

يلتقى المبعوث الخاص للولايات المتحدة فى فنزويلا، إليوت ابرامز، غدا الاثنين، فى روما مع نائب وزير خارجية روسيا، سيرجى ريابكوف، ومسئولين روس آخرين للحديث عن الوضع فى فنزويلا.

ووفقا لصحيفة "الكوميرثيو" البيروفية، فأن ابرامز سيتحدث مع ريابكوف ومسئولين آخرين، يومى 18 و19 مارس فى روما، كما سيلتقى مع مسئولين إيطاليين، بمن فيهم بيترو بيناسى، المستشار الدبلوماسى، لرئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبى كونتى.

زادت الولايات المتحدة فى الأيام الأخيرة من إدانتها لروسيا بسبب دعمها لزعيم نيكولاس مادورو، واتهمت موسكو بالتدخل لمواصلة دعمها للنظام، وفى الوقت نفسه، اعترفت واشنطن و50 دولة أخرى بخوان جوايدو كرئيس مؤقت للبلاد.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، فى مؤتمر صحفى "روسيا تسببت فى هذه الأزمة أيضا لأسباب خاصة بها وهى تفسد الآمال والأحلام الديمقراطية للشعب الفنزويلى".

وأضاف "موسكو مثل هافانا، تواصل توفير التغطية السياسية لنظام مادورو بينما تضغط على الدول الأخرى لتجاهل الشرعية الديمقراطية للرئيس المؤقت جوايدو".

وندد بومبيو أيضا بأن شركة روسنفت الحكومية الروسية "تواصل شراء شحنات النفط الخام" من بتروليوس دى فنزويلا (PDVSA)، المصدر الرئيسى للعملة الأجنبية لخزانات الدولة وتخضع للعقوبات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بخوان جوايدو كرئيس شرعى لفنزويلا، بعد أن أعلن أنه رئيس الدولة المسئول عن البلاد فى 23 يناير، ومنذ ذلك الحين، اتخذت إجراءات مختلفة للضغط على مادورو.