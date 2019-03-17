المؤبد لعاطل بتهمة السطو على سيارة إحدى الشركات وسرقة 916 ألف جنيه بالوراق

كتب ــ سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، وأمن الدولة العليا طوارئ، عاطل، بالسجن المؤبد لاتهامهه بالسطو المسلح على سيارة تابعة لاحدى الشركات وبها مبالغ مالية وسرقتها بالاكراه بمنطقة الوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحديني، وأمانة سر رجب شعبان.

وكشفت تحقيقات نيابة الوراق فى القضية رقم 11212 لسنة 2012، أنه حال قيادة المجنى عليه ممدوح عريان يوسف لسيارة تابعة لاحدى الشركات يعمل بها بالطريق العام، وبرفقته كل من، "عادل ف ع"، و"محمد ح"، لإيداع مبلغ 916 ألف جنيه فى أحد المصارف، فوجئ بسيارة نصف نقل بيضاء اللون بدون لوحات معدنية قطعت عليهم الطريق، ودلف منها المتهم "حازم م ا"،عاطل، فى الثلاثينات من عمره، وشهرته "كاريكا" وآخرين سبق الحكم عليهم محرزين أسلحة نارية "بنادق آلية" وأطلقوا منها أعيرة نارية فى الهواء.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين هددوا المجنى عليهم وبثوا فى نفوسهم الرعب وشلوا مقاومتهم، وقام أحدهم بسرقة مبلغ 40 جنيها وهاتف محمول من المجنى عليه "محمد ح"، وقاموا بإخراجهم من السيارة وتمكن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، من الاستيلاء على المسروقات، وقام المتهم بالانطلاق بسيارة الشركة وبداخلها الاموال.

كانت قسم شرطة الوراق، قد تلقى بلاغا من المجنى عليهما يفيد بتعرضهم للسرقة من قبل تشكيل عصابى، وبالتحريات واعداد الاكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.