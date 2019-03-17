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الكويت تشارك فى اجتماع لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج فى أذربيجان غدا

الأحد، 17 مارس 2019 09:39 ص
الكويت تشارك فى اجتماع لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج فى أذربيجان غدا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
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أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى الدكتور خالد الفاضل، أن الكويت ستشارك فى الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وكبار المنتجين من خارجها، والذى يعقد فى العاصمة الأذربيجانية باكو يوم غد الاثنين.

وقال الفاضل – فى تصريح صحفى اليوم الأحد، إنه سيترأس وفد الكويت فى الاجتماع، موضحا أن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج، تقوم بمتابعة تنفيذ الدول الأعضاء فى (أوبك)، والدول العشر من خارج المنظمة المشاركة فى الاتفاق، لالتزاماتها بتخفيض الإنتاج؛ فى سبيل إعادة التوازن إلى أسواق النفط.

وأوضح أن السعودية تترأس حاليا اللجنة، التى تضم فى عضويتها كلا من الكويت، وفنزويلا، والجزائر، من داخل (أوبك)، وروسيا، وعمان من الدول المشاركة من خارج المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ودولا من خارجها، كانت قد اتفقت فى شهر ديسمبر الماضي، على خفض إنتاج النفط بنحو مليون و200 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر يناير الماضي، فى محاولة لإعادة التوازن بين العرض والطلب، بعد انخفاض الأسعار العالمية للنفط.

 


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