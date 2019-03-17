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الأحد، 17 مارس 2019 01:55 م
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الكهرباء تحتفل بتخرج 33 متدربا من إفريقيا فى مجال الشمس والرياح

الأحد، 17 مارس 2019 01:54 م
الكهرباء تحتفل بتخرج 33 متدربا من إفريقيا فى مجال الشمس والرياح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة
كتبت رحمة رمضان
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احتفلت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بانتهاء البرنامج التدريبى "تقنيات الطاقة المتجددة" لـ 33 متدربا من الدول الإفريقية، يمثلون دول (زيمبابوى ـ النيجر ـ بوركينا فاسو ـ تشاد ـ مالى ـ الكونغو ـ غينيا ـ جنوب السودان ـ الكاميرون ـ مالاوى ـ كوت ديفوار ـ غانا ـ جزر القمر ـ مدغشقر ـ بروندى ـ توجو ـ جيبوتى ـ موريتانيا ـ ليسوتو ـ الجابون).
 
وصرح الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أن البرنامج تناول تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية بخلاف كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، لمدة خمسة عشر يوماً.
 
وأشار الخياط أن البرنامج التدريبى بمنحة كاملة من الحكومة المصرية  فى إطار التعاون مع الدول الإفريقية واهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتبادل الخبرات وتقديم كل الدعم للأشقاء الأفارقة فى مجالات الطاقات المتجددة.
 
وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة تنفذ برامج تدريبية استفاد منها حوالى أربعة آلاف متدرب من مصر والدول العربية والأفريقية بالإضافة إلى برامج عملية بمنح كاملة من الهيئة لـ 100 متدرب على نظم تركيب وصيانة الخلايا الشمسية واستهدفت هذه البرامج الشركات المعتمدة وحديثى التخرج وشركات توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من برنامج المنح ويستهدف 150 متدرب وينتهى في أوائل مايو المقبل.
 
وأوضح الدكتور الخياط أن هذه الأنشطة تأتى فى إطار سعى الهيئة لنشر نظم الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة في التطبيقات المختلفة وإيجاد كوادر مؤهلة للعمل وكذلك رفع جودة المعدات من خلال إجراء الاختبارات المختلفة بمعاملها الحديثة.

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الطاقة المتجددة

محمد الخياط

افريقيا

الطاقة الشمسية




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