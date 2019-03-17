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القوات الجوية السعودية تستعرض قدراتها فى المعرض الدولى الأول للطيران.. فيديو

الأحد، 17 مارس 2019 04:15 م
القوات الجوية السعودية تستعرض قدراتها فى المعرض الدولى الأول للطيران.. فيديو السعودية تستعرض قدراتها العسكرية
هناء أبو العز
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استعرضت القوات الجوية الملكية السعودية، قدراتها العسكرية والقتالية والتدريبية، فى معرض السعودية الدولى الأول للطيران.

ونشرت السفارة السعودية بالقاهرة على حسابها الرسمى على موقع "تويتر" للتدوين القصير فيديو للعقيد الطيار الركن فيصل الخيال المتحدث الرسمى للقوات الجوية بالمملكة السعودية، يتحدث عن قيمة المعرض وفخر القوات الجوية باستعراض قدراتها فيه.

وقال الطيار فيصل الخيال، إن القوات الجوية الملكية السعودية، تشارك  بالعديد من المقاتلات من الفئة 15 بجميع أنواعها، من الدفاعية إلى الطائرة المتطورة الفئة 15، بالإضافة إلى الطائرة الحديثة المنضمة إلى أسطول السعودية 15 إس إيه، وطائرات التايفون، وطائرات التورنيدو بجميع مهامهم القتالية.

 

 


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القوات الجوية السعودية

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