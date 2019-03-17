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القضاء يقرر اليوم مصير 4 متهمين بالتورط فى أحداث إرهاب مطعم شهير بالهرم

الأحد، 17 مارس 2019 07:10 ص
القضاء يقرر اليوم مصير 4 متهمين بالتورط فى أحداث إرهاب مطعم شهير بالهرم المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تصدر الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حكمها على 4 متهمين بالتورط فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بمنطقة الهرم فى القضية رقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرمتعقد الجلسة بعضوية المستشارين رأفت زكى وعمرو قنديل وأمانة سر حمدى الشناوى.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين، وهم حسان ح،  وعمر ع، وعاصم ح، وعبد الرحمن س، للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى.

وترجع وقائع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم شهير، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى المطعم الذى يرتاده العامة وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، واعتدوا على المجنى عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.

اعترف "عبد الرحمن أ" فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابة بما نسب إليه من اتهامات من انضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى وكذا شروعه فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع أحد المطاعم الشهيرة بالهرم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.


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