القبض على 6 أشخاص تعدوا على حداد فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، القبض على 6 أشخاص في واقعة تداول فيديو سحل مواطن في إحدي الحقول الزراعية بقرية الكوم الكبير التابعة لمركز دسوق، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المجني عليه وأحد المتهمين بسبب تربية كلاب بمنزل المجنى عليه.

وتلقى اللواء فريد مصطفي، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد برصد فيديو يتضمن قيام 6 أشخاص بمطاردة شخص في أحد الحقول الزراعية وسحله وانهالوا عليه ضربا بالشوم والأسلحة البيضاء.

وعلي الفور وجه اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة تشكيل فريق بحث ضم العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، والعقيد أيمن البكري، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والمقدم عمرو علام، رئيس مباحث مركز دسوق، ومعاونيه، لكشف غموض الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه "أحمد.أ.أ.أ- 22 سنة، حداد، ومقيم حي المنشية، بندر دسوق، حيث قام 6 أشخاص بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء والشوم بحقل زراعي، مما أدى لإصابته بجروح قطعية بفروة الرأس، وكدمات وسحجات في أماكن متفرقة من الجسد، وتم نقله إلى مستشفى دسوق العام، وتم تحويله لمستشفى دمنهور الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤاله اتهم "ح.ع" 26 سنة، ومقيم قرية الكوم الكبير بمركز دسوق، و5 آخرين بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينه وبين المتهم بسبب الجيرة وتربية كلاب في منزل المجني عليه.

وكشفت تحريات فريق البحث أن المتهمين الـ 6 قاموا طاردوا المجني عليه بحقل زراعي بقرية الكوم الكبير، وتم سحله والتعدي عليه بالضرب مستخدمين الشوم والأسلحة البيضاء أسفرت عن إصابته بالإصابات المشار إليها.

وعقب تقنبن الإجراءات تمكن رجال مباحث مركز دسوق، من القبض على المتهمين وهم: "حسام. ع"، 26 سنة، حاصل على دبلوم زراعي، و"منتصر. م."، 40 سنة، عامل زراعي، و"عطية. م"، 38 سنة، عامل زراعي، و"معتز. س"، 22 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، و"عامر. ي"، 17 سنة، طالب، و"محمد. س"، 15 سنة، طالب إعدادي، وجميعهم مقيمون بقرية الكوم الكبير التابعة لدائرة المركز.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، لوجود خلافات بين المجنى عليه وبين أحد المتهمين بسبب الجيرة وتربية كلاب بمنزل المجني عليه، وتحرر المحضر بالواقعة رقم 6188 جنح مركز شرطة دسوق لسنة 2019، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.