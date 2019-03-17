القبض على عامل لطعنه طالب بسبب أولوية المرور وبحوزته مخدرات بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، برئاسة الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث المركز، من إلقاء القبض على عامل قام بطعن طالب بمطواه، بسبب الخلاف على أولوية المرور بالشارع، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على أقراص ومواد مخدرة.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بإصابة طالب بطعنة نافذة بالصدر على يد عامل.

وبالفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال، وقادها الرائد أحمد عبد الرؤف رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد عبدالسلام معاون المباحث، بوصول "أحمد م ا ع" 20 سنة طالب مصابا بجرح قطعى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

وبسؤال المصاب، اتهم "مرعي ف ا" 27 سنة عامل بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواه" بسبب أولوية المرور بدراجتهما البخارية.

تم ضبط المتهم، والآداه المستخدمة مطواه، وبحوزته 5 أقراص ترامادول، 8 قطع من مادة يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.