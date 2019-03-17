video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 10:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عامل لطعنه طالب بسبب أولوية المرور وبحوزته مخدرات بسوهاج

الأحد، 17 مارس 2019 10:19 ص
القبض على عامل لطعنه طالب بسبب أولوية المرور وبحوزته مخدرات بسوهاج حبس - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، برئاسة الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث المركز، من إلقاء القبض على عامل قام بطعن طالب بمطواه، بسبب الخلاف على أولوية المرور بالشارع، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على أقراص ومواد مخدرة.
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بإصابة طالب بطعنة نافذة بالصدر على يد عامل.
 
وبالفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال، وقادها الرائد أحمد عبد الرؤف رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد عبدالسلام معاون المباحث، بوصول "أحمد م ا ع" 20 سنة طالب مصابا بجرح قطعى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.
 
وبسؤال المصاب، اتهم "مرعي ف ا" 27 سنة عامل بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواه" بسبب أولوية المرور بدراجتهما البخارية.
 
تم ضبط المتهم، والآداه المستخدمة مطواه، وبحوزته 5 أقراص ترامادول، 8 قطع من مادة يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

سوهاج

اخبار مصر

اخبار الحوادث

طما

مخدرات

عامل

طالب




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة