العاهل الأردنى يشهد تمريناً تعبوياً للدفاع المدنى بالعقبة

وكالات الأنباء

شهد الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة،أمس السبت، تمرينا تعبويا (ثغر الأردن 1) نفذه جهاز الدفاع المدني بالتعاون مع الأجهزة العسكرية والمدنية المختصة في محافظة العقبة، حيث شارك الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في جانب من مجرياته.

ويأتي هذا التمرين انسجاما مع التوجيهات الملكية التي أكدها الملك لرفع جاهزية وأداء الفرق المتخصصة في الدفاع المدني ومختلف الأجهزة المعنية، من خلال زيادة مستوى التنسيق والتشاركية الفاعلة فيما بينها في التعامل مع الأزمات والحوادث الكبرى.

ويتوافق إجراء هذا التمرين أيضا مع توجيهات الملك عبد الله لجميع أجهزة الدولة المعنية بالعمل المستمر لرفع مستوى الكفاءة والاستعداد لديها، وكذلك الحرص على دورية مثل هذه التمارين للإبقاء على الجاهزية لتكون قادرة على التعامل مع مختلف الحوادث أو الكوارث الطبيعية بسرعة وكفاءة عالية.

وشاهد الملك عبد الله والحضور فعاليات التمرين، والتي اشتملت فرضياته على نشوب حريق على متن باخرة وتسرب لمواد كيماوية، نتج عنه وقوع انفجارات في أحد الخزانات الرئيسة على الرصيف البحري، ما أدى إلى محاصرة عدد من الأشخاص، ووقوع العديد من الإصابات.

وخلال التمرين، عملت فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء، وفريق المواد الخطرة، وفريق البحث والإنقاذ الدولي، على معالجة الحوادث بالتعاون مع جميع الأجهزة العسكرية والمدنية المختصة المشاركة في عمليات الإطفاء والإخلاء والإسعاف الجوي الطبي.

كما تضمن التمرين استخدام طائرة (MI 26) والقادرة على حمل غارفة بسعة خمسة عشر ألف لتر من الماء ومزودة بستين سريراً لغايات الإخلاء الطبي. وشارك سمو ولي العهد في عمليات إنقاذ وإخلاء الإصابات، باستخدام زوارق الإسعاف والتي أدخلت للخدمة حديثاً بتوجيهات ملكية سامية لتكتمل خدمات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء في جهاز الدفاع المدني براً وبحراً وجواً.