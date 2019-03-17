السيسى: يجب تأهيل الشباب قبل الدفع بهم فى المناصب القيادية

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تأهيل الشباب قبل الدفع بهم فى المناصب القيادية، مشيرا إلى أن هدف من إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب هو وصول هؤلاء الشباب إلى المناصب العليا فى الدولة.

وقال السيسي ، خلال فعاليات المائدة المستديرة "وادى النيل ممر للتكامل الإفريقى والعربى، بملتقى الشباب العربى والإفريقى بمدينة أسوان، إن هناك إرادة سياسية لتمكين المرأة والشباب، متابعًا: " إذا توافرت الإرادة السياسية تتحول هذه الإرادة إلى إجراءات ، لافتا الى أن أدوات وآليات الدولة تعمل من أجل ترسيخ فكرة التمكين للمرأة والشباب، محذرًا من خطورة الدفع بالشباب إلى المناصب القيادية قبل تأهيلهم ما يؤدى فى نهاية المطاف إلى الحكم على التجربة بالفشل.