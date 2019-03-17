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السجن 3 سنوات لعاطل هتك عرض طفلة بالشرقية

الأحد، 17 مارس 2019 12:49 م
السجن 3 سنوات لعاطل هتك عرض طفلة بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، المتهم بهتك عرض طفلة بمركز الإبراهيمية ، بالسجن 3 سنوات، صدر الحكم برئاسة المستشار سامى بيومي، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله، وأشرف عبيد، ، و سامى سمير وتامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 206 لسنة 2017، جنايات الإبراهيمية، ليوم 4 ديسمبر 2016، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد بوورود بلاغًا من "ال س م ع" أمين شرطة، مقيم بدائرة مركز الإبراهيمية، يتهم فيه "محمد ال إ" عاطل، بالتعدى جنسيا على طفلته "ر".

وتوصلت تحريات المقدم شريف حماده، مفتش مباحث الإبراهيمية، إلى صحة الواقعة، وأن المتهم قام بمواقعة الطفلة برضاها، بعدما استدرجها لمكان ناء وتعدى عليها لأكثر من مرة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التى قضت بحكمها المتقدم.

 

 

 


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