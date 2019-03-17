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"الزراعة": اجتماعات مع الشركات لإنتاج 2.2 مليون طن سماد للمحاصيل الصيفية

الأحد، 17 مارس 2019 05:00 ص
"الزراعة": اجتماعات مع الشركات لإنتاج 2.2 مليون طن سماد للمحاصيل الصيفية أسمدة زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى
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تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعاتها المكثفة مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير 2.2 مليون طن أسمدة احتياجات موسم الزراعات الصيفى الجديد، ومتابعة قواعد وصرف المقررات السمادية وإلزام الشركات بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة.

 

 الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة استعدت لموسم الزراعات الصيفية بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، موضحًا أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة تعهدت بتوريد حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية الصيفية، وعدم حدوث أى اختناق فى السوق المحلى،

 

وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الزراعة استعدت بتوفير الأسمدة لجميع الزراعات الصيفية، ويجرى حاليًا سحب الأسمدة من المصانع الى الجمعيات لتوفير متطلبات السوق المحلى، التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع، موضحًا أن احتياجات الموسم الزراعى الصيفى تبلغ ما يقرب من 2 مليون 200 وألف طن أسمدة، كما تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة متابعة شحن المقررات السمادية من مصانع الأسمدة، والمراجعة الدورية للحصص المستلمة من قبل الشركات.

 

وأوضح "يوسف"، أن هناك لجانًا فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وتشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة،للحد من التلاعب على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة.

 


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