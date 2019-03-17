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الرئيس الأفغانى يتوجه للإمارات على رأس وفد رفيع المستوى

الأحد، 17 مارس 2019 10:34 ص
الرئيس الأفغانى يتوجه للإمارات على رأس وفد رفيع المستوى الرئيس الأفغانى أشرف غنى
كابول(أ ش أ)
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غادر الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى بلاده، اليوم الأحد، متجها إلى الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين فى حكومته.

وأوضحت الرئاسة الأفغانية - فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس"- أن عبد الغنى سيلتقى مع ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكر البيان أيضا أنه من المقرر أن يوقع المسؤولون من البلدين 6 مذكرات تفاهم فى مجالات التعاون الثقافى والتعليم والرياضة، وكذلك الطاقة والزراعة، فضلا عن مجال الكشف عن الألغام والتخلص منها، وسيتم التوقيع بحضور الرئيس الأفغانى وولى عهد أبو ظبى.

 


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