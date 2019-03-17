الرئيس الأفغانى يتوجه للإمارات على رأس وفد رفيع المستوى

غادر الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى بلاده، اليوم الأحد، متجها إلى الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين فى حكومته.
وأوضحت الرئاسة الأفغانية - فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس"- أن عبد الغنى سيلتقى مع ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وذكر البيان أيضا أنه من المقرر أن يوقع المسؤولون من البلدين 6 مذكرات تفاهم فى مجالات التعاون الثقافى والتعليم والرياضة، وكذلك الطاقة والزراعة، فضلا عن مجال الكشف عن الألغام والتخلص منها، وسيتم التوقيع بحضور الرئيس الأفغانى وولى عهد أبو ظبى.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة