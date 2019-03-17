الحوثيون يقصفون مديريتى "حيس والتحيتا" جنوبى الحديدة باليمن

صنعاء(أ ش أ)

ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن ميليشيات الحوثى استهدفت بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا قرى ومناطق سكنية فى مديريتى حيس والتحيتا جنوب مدينة الحديدة، ما أسفر مقتل وإصابة 7 أشخاص وتدمير عدد من المنازل.

وقالت المصادر - فى تصريح نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، إن " القصف أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 6 مدنيين بينهم طفلان فى مدينة حيس، فضلا عن تدمير 3 منازل بمنطقة المغارى غرب المديرية، كما استهدف القصف منطقتى الجبلية وقرية القريمة فى مديرية التحيتا المجاورة ".

وأضافت، أن ميليشيات الحوثى عززت تواجدها بآليات ثقيلة بينها دبابات ومدفعية ومنصات صواريخ فى منطقة السويق بمحافظة الحديدة.