الجيش البرازيلى محذرا من نقل سفارة بلاده للقدس: يؤثر سلبا على علاقاتنا بالعرب

حذر الجيش البرازيلى من نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس، مؤكدا أنه سيكون له تأثير سلبى على العلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية.

ووفقا لموقع "سبوتنيك" الصادر بالإسبانية فإن رئيس البرازيل جايير بولسونارو يتبع خطوات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى جميع قراراته، ومن بينها نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس، فى حين تحاول الدول الآخرى الحفاظ على التمثل الدبلوماسى فى تل أبيب فى انتظار اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينين.

وأشارت إلى أن بولسونارو سيتوجه إلى اسرائيل فى نهاية مارس الجارى، لرد الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتنياهو مؤخرا إلى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية، إلا أن هناك العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن نقل السفارة لن تكون على جدول أعمال بولسونارو أثناء زيارته.

وسيصل بولسونارو إلى إسرائيل فى 31 مارس، أى قبل تسعة أيام فقط من الانتخابات الإسرائيلية، وهى لفتة تُفسر على أنها تدعم ترشيح نتنياهو، حيث يحتفظ الزعيمان بعلاقات شخصية ممتازة.