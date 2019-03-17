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الأحد، 17 مارس 2019 06:43 م
خالد صلاح
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الجيزة تجرى ترميمات لشوارع الدقى والهرم الرئيسية

الأحد، 17 مارس 2019 06:01 م
الجيزة تجرى ترميمات لشوارع الدقى والهرم الرئيسية جانب من اعمال الترميمات
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء إيهاب مكاوى، رئيس حى الدقى، أنه فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق وترميم وإصلاح طبقات الرصف التى بحاجة إلى صيانة، تم عمل ترميمات وإعادة الطريق إلى ما كان عليه قبل أعمال الحفر، وذلك بشوارع الجرجاوى والدقى مع شارع المساحة والنيل السعيد ويثرب والأنصار وميدان السد العالى.

وأكد المحافظ أن الأعمال تمت من خلال إدارة مشروعات الطرق بحى الدقى وبمتابعة من أشرف حسن نائب رئيس الحى.

من جانب آخر أكد اللواء هانى محمد، رئيس حى الهرم، أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم لطبقة الرصف بنفق الهرم، وذلك فى إطار المجهودات التى تتم لرفع كفاءة الطرق وإصلاح أى مشكلات بطبقة الرصف بالشوارع والطرق الرئيسية.


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رصف الشوارع

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