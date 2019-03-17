التضامن: 14 مليون مواطن يستفيد من برامج الوزارة التنموية

كتب ـ على عبد الرحمن ـ تصوير عمرو مصطفى

أكدت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة خلال الأعوام السابقة استطاعت أن تصل ببرامجها التنموية والداعمة إلى 3.3 مليون أسرة بإجمالى 14 مليون مواطن، بالإضافة إلى الشراكات مع الجمعيات الأهلية ليصل إجمالى المستفيدين لنحو 18 مليون مواطن.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، حفل توقيع وإطلاق مبادرة "أنا هتعلم"، التى تطلقها شركة أليانز للتأمين، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف"، أن التضامن بدأت تتعامل من منظور تنموى وليس إحسانيا، وبدأنا الاهتمام بصحة الأمهات وتعليم الأطفال، لافتة إلى أن هذا الدور أيضا تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدنى، قائلة:"إن شركة أليانز مثلا تستثمر من أجل تأمين البشر، والبشر موارد مستثمرة، وبالتالى فإننا نكمل بعض، وهدفنا واحد وإن كانت بطرق مختلفة".

فيما قال أيمن حجازى، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر، إن الشراكة تقوم على تخصيص ما لا يقل عن 6:5 ملايين جنيه خلال 3 سنوات هى مدة الشراكة.