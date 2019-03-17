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الإندبندنت: زعيم المعارضة البريطانية يفشل فى دعم استفتاء ثان خاص ببريكست

الأحد، 17 مارس 2019 01:30 م
الإندبندنت: زعيم المعارضة البريطانية يفشل فى دعم استفتاء ثان خاص ببريكست جيرمى كوربين وتيريزا ماى
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن زعيم حزب العمال جيرمى كوربين، ألمح إلى أنه قد يصوت لمغادرة الاتحاد الأوروبى إذا كان هناك استفتاء آخر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
 
 
وقال كوربين، إن كيفية تصويته فى أى استفتاء فى المستقبل يعطى الرأى العام البريطانى القول الفصل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وسوف يعتمد على اتفاق الانسحاب المعروض فى ذلك الوقت.
 
 
وأوضحت الصحيفة أنه قدم إجابة شديدة التحذير عندما سئل عما إذا كان "متحمسا" لفكرة إجراء استفتاء جديد، وقال إن حزبه قد يدعم تعديلا يدعو إلى إجراء تصويت جديد ولكن ذلك سيعتمد على صيغته.
 
 
وأشارت "الإندنبدنت" إلى أن تعليقات زعيم المعارضة تأتى بعد أن تحدى أكثر من 20 من نوابه رغبته فى دعم دعوة واضحة لإجراء استفتاء فى أى ظرف من الظروف الأسبوع الماضى.
 
 
كما استقال 11 نائبا من حزبه اعتراضا على فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتنامى معاداة السامية داخل الحزب، فضلا عن انشقاق ثمانية أعضاء لتشكيل مجموعة مستقلة جديدة فى مجلس العموم.
 

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