الإسكان: تخصيص أراضى فى عدة مدن لإنشاء مشروعات استثمارية وخدمية

كتب ـ أحمد حسن

قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة، بالحى السابع بمدينة برج العرب الجديدة، لصالح محافظة الغربية، بنظام نقل الأصول، كموقع بديل للموقع المملوك لهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة تل الحدادين "طنطا " بمحافظة الغربية، على أن تتولى المحافظة التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية فيما يخص أعمال استبدال الموقع.

وأضاف، ويتم الالتزام بالنشاط "عمراني متكامل" وبالاشتراطات البنائية التالية (نسبة أراضى الإسكان لا تزيد عن 50 % من مساحة أرض المشروع - نسبة أراضي الخدمات لا تزيد عن 12 % ولا تقل عن 8 % من مساحة أرض المشروع - النسبة البنائية: 50 % للفيلات كحد أقصى من المساحة المُخصصة للإسكان وبارتفاع أرضي + 4 أدوار متكررة، و40 % للفيلات كحد أقصي من مساحة قطعة الأرض بارتفاع أرضي + دور - الكثافة السكانية على مستوي المشروع 150 فرداً / فدان - باقى الاشتراطات وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008)، ويتم إبرام عقد ثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظة الغربية، وهيئة الأوقاف المصرية، ووفقاً للقواعد المقررة، وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (45) فداناً لإقامة مصنع بسكويت لصالح منظومة التغذية المدرسية، والذي تم التعاقد بشأنه مع شركة نمساوية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء زيارته لدولة النمسا، وقطعة أرض بمساحة (32) فداناً لإقامة مصنع ألبان، بمنطقة المطورين الصناعية بمدينة السادات، بنظام نقل الأصول لصالح القوات المسلحة وزارة الدفاع (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، واستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد، على أن يتم موافاة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافقة جهات الاختصاص على نقل الأصول، وذلك طبقاً للقواعد المتبعة بالهيئة بهذا الشأن، وطبقاً لأسس نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011)، واستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.

وتابع المهندس طارق السباعى، أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بنشاط نادٍ للقوات المسلحة بمساحة (83522.27م2 أي ما يعادل 19.89 فدان) بمنطقة النوادي بمدينة بدر، بنظام نقل الأصول لصالح القوات المسلحة (وزارة الدفاع) لإقامة نادٍ اجتماعي للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وخدمة أهالي المدينة والمدن المجاورة، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية للنوادى، وطبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة، وطبقاً لأسس نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011)، واستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.