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الأمين العام لـ" أوبك": الالتزام بتخفيضات المعروض النفطى يتحسن

الأحد، 17 مارس 2019 12:54 م
الأمين العام لـ" أوبك": الالتزام بتخفيضات المعروض النفطى يتحسن اوبك _ أرشيفية
رويترز
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قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك، اليوم الأحد، إن الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين أوبك وغير الأعضاء يتحسن، وهو ما سيساعد سوق النفط على اجتياز الزيادة الحاصلة فى مخزونات الخام وفقا لرويتز .

وقال باركيندو: "يوجد تحسن ملحوظ فى مستوى الالتزام." مضيفا أن "السوق ستجتاز إعادة بناء محتملة في المخزونات، وهو ما ينصب عليها اهتمامنا، بما يكفل توازن العرض والطلب من ربع سنة إلى آخر.

وأشار محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة: "حاليا نركز تركيزا فائقا على هذا الهدف المشترك."


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