الأمم المتحدة توافق على تقرير المراجعة الصينى حول حقوق الإنسان

بكين(أ ش أ)

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير المراجعة الدورية الخاص بالصين فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

جاءت موافقة المجلس بعد استعراض نائب وزير الخارجية الصينى "له يوى تشنج"، ومندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف "يوى جيان هوا" لأوضاع حقوق الإنسان فى الصين، والرد على الأسئلة المتعلقة بمنطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربى البلاد.

وركز الجانب الصينى - فى الكلمة الرئيسية أمام المجلس وفقا لشبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) اليوم الأحد، على تفسير المحتوى العميق لحقوق الإنسان لأفكار الرئيس الصينى "شى جين بينج" حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية فى العصر الجديد.

ودحض الجانب الصينى اتهامات بعض الدول الغربية وممثلى المنظمات غير الحكومية باعتبار أنه لا أساس لها، مؤكدا معارضة الصين بشدة استخدام حقوق الإنسان كذريعة للتدخل فى الشؤون الداخلية، وتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها.

وشدد الجانب الصينى على تمسك الصين بطريق تنمية حقوق الإنسان ذى الخصائص الصينية، وعزمها الحازم لحماية حقوق الإنسان ودفع تنميتها.

وأشاد ممثلو العديد من الدول بالإنجازات الصينية فى مجال حقوق الإنسان، ومشاركة الصين فى المراجعة بموقف مفتوح وواثق وصريح، وأعربوا عن ترحيبهم بردود الفعل الصينية الجادة والمسئولة على الاقتراحات التى قدمتها الدول الأخرى، وأيدوا موافقة مجلس حقوق الإنسان على تقرير مشاركة الصين فى المراجعة.