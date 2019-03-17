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الأحد، 17 مارس 2019 11:18 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 17 مارس 2019 10:45 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد السيسى
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها توصية الرئيس السيسى بتنظيم مؤتمر الشباب كل 3 أشهر ويؤكد تقديم مصر امكاناتها لأفريقيا.
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


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