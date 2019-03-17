الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد الأحد، 17 مارس 2019 10:45 م السيسى إضافة تعليق يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها توصية الرئيس السيسى بتنظيم مؤتمر الشباب كل 3 أشهر ويؤكد تقديم مصر امكاناتها لأفريقيا. - الرئيس السيسى يوصى بتنظيم مؤتمر الشباب كل 3 أشهر ويؤكد تقديم مصر امكاناتها لأفريقيا - التعليم ترسل نتائج اختبارات مسابقة العقود المؤقتة عبر البريد الإلكترونى - وزير النقل فى اجتماع لقيادات النقل: اللى يغلط هنعلمه الصح.. لكن اللى يمد إيده هنقطعها - اللجنة العليا: 145 ألف مواطن تقدموا للحج السياحى..والتسجيل حتى منتصف الليل - وزيرة الصحة: خفضنا تكلفة علاج فيروس سى من 80 ألف دولار لـ50 دولارا بمصر - القوات البحرية تنجح فى إنقاذ سائحين فرنسيين من الغرق جنوب البحر الأحمر - السجن المشدد 10 سنوات لشاب بالشرقية لاختراقه حساب طالبة والتحرش لفظيا - وزير التموين: "مفيش حد مستحق للدعم هيتشال من البطاقات" - محمود نظمى يعترف لأول مرة للمحكمة بقتل ابنيه ريان ومحمد ورميهم بالنيل - الزمالك "المتصدر" يتأهل لربع نهائى الكونفدرالية بالتعادل مع نصر حسين إضافة تعليق اليوم السابع بلس موجز اخبار مصر مصر اليوم اخر الاخبار الرئيس السيسى أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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