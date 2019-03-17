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اعتماد 746 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية بمحافظة البحيرة

الأحد، 17 مارس 2019 06:19 م
اعتماد 746 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية بمحافظة البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة هى أعلى استثمارات على مستوى محافظات الجمهورية حيث بلغت استثمارات المحافظة 746 مليونا و732 ألف جنيه بالإضافة إلى 58 مليون جنيه تمويل ذاتى من المحافظة وذلك بزيادة 487 مليون جنيه عن استثمارات العام الماضى.
 
وأضافت أن المحافظة قامت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووضع احتياجات المواطنين العاجلة والملحة موضع التنفيذ.
 
وأكد محافظ البحيرة أن المحافظة قامت بإعداد خطة التنمية المحلية للعام المالى 2019\2020 بنطاق المحافظة بمبلغ 3 مليارات و370 مليون جنيه متضمنة أعمال رصف بقيمة 2 مليار و400 مليون وكبارى بقيمة 40 مليون وكهرباء بقيمة 128 مليونا و500 ألف جنيه وتحسين بيئة عبارة عن شراء معدات وأعمال تغطية ترع ومصارف داخل الكتلة السكنية بمبلغ 249 مليون جنيه.
 
وكذلك اعتماد 170 ألف جنيه ودعم شرطة الحماية المدنية وشرطة المرور والمرافق من مبانى ووحدات إطفاء وإحلال وتجديد وشراء سيارات ومعدات إطفاء بمبلغ 175 مليونا و300 ألف جنيه، بالإضافة إلى 261 مليون لأعمال تطوير رشيد ودعم الوحدات المحلية ووسائل الانتقال وإقامة المبانى الخدمية.
 
ولفت إلى مخاطبة وزارة التخطيط والتنسيق مع وزارة المالية والإدارة المحلية بتوفير تلك المبالغ لتلبية احتياجات المواطنين الملحة والعاجلة والضرورية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة اعتبارا من 1يناير2019 وحتى 30 يونيو 2020.
 
 
 

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